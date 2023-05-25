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14:32, 25 мая 2023Экономика

Россияне бросились скупать контактные линзы из-за угрозы дефицита

Спрос на линзы на Ozon с 24 мая вырос в 2,5 раза к среднему показателю за месяц

Фото: Sergey Ryzhov / Shutterstock / Fotodom

Спрос на контактные линзы на маркетплейсе Ozon с 24 мая вырос сразу в 2,5 раза по отношению к среднемесячному показателю за май, заявили ТАСС в пресс-службе компании-владельца сервиса.

Что касается цен на эту группу товаров, с начала месяца отмечается незначительное подорожание, но резких всплесков стоимости не было, добавили представители Ozon.

Россияне бросились скупать контактные линзы из-за угрозы возможного дефицита — 19 мая Минторг США запретил поставки этой продукции в Россию, после чего крупнейшие зарубежные производители линз стали сообщать о приостановке поставок, писал «Коммерсантъ».

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В частности, сообщения о прекращении поставок начала рассылать оптикам доминирующая на российском рынке Johnson & Johnson (бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes). В ряде Telegram-каналов появилась информация о скачке цен на контактные линзы в полтора-три раза.

В пресс-службе Минпромторга заявили, что в случае прекращения поставок контактных линз из-за рубежа рассмотрят вопрос о включении продукции ушедших брендов в список параллельного импорта. В ведомстве добавили, что другие страны, помимо США, не планируют запрещать экспорт линз в Россию, а при возникновении дефицита потребности российского рынка смогут закрыть отечественные производители, такие как «Окей Вижен Ритейл», «Фирма Конкор», «Светленз», «Оптимедсервис», «ОВТ», НИИ глазных болезней и «Линкон».

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Софья Ермакова
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