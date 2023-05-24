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21:59, 24 мая 2023Экономика

Минпромторг допустил включение линз в список параллельного импорта

Минпромторг допустил включение контактных линз в список параллельного импорта
СюжетСанкции против России:

Фото: Frank May / Globallookpress.com

Минпромторг допустил включение контактных линз в список параллельного импорта на фоне сообщений производителей о прекращении поставок в Россию, передает РИА Новости.

«В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что крупнейшие зарубежные производители контактных линз решили приостановить поставки продукции в Россию, после того как США ввели новые санкции против страны. Так, сообщения о прекращении импорта начала рассылать оптикам компания Johnson & Johnson (бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes).

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Марина Совина
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