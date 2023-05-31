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13:16, 31 мая 2023Экономика

Названо условие исключения товаров Johnson & Johnson из параллельного импорта

Товары Johnson & Johnson исключат из параллельного импорта в случае прямых поставок в РФ

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Товары американского производителя контактных линз Johnson & Johnson могут исключить из списка параллельного импорта, если прямые поставки на российский рынок будут сохранены. Такое условие назвал глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

По его словам, когда станет ясно, что Johnson & Johnson сохраняют свое производство и прямые поставки, «мы всегда примем обратное решение и выведем из перечня данную продукцию». Мантуров добавил, что механизм параллельного импорта был сформирован для сбалансирования рынка.

Как указывали в Росздравнадзоре, российское юрлицо Johnson & Johnson еще 27 октября 2022 года предупредило о выводе из ассортимента контактных линз 1-Day Acuvue TruEye with Hydraclear 1. Ограничение экспорта в таком масштабе никак не повлияет на удовлетворение спроса российских пациентов — дефицит линз в стране исключен, подчеркивали представители службы.

Сам Johnson & Johnson пообещал продолжать обеспечивать потребителей из России контактными линзами Acuvue.

Ранее в мае министерство в течение двух недель пообещало пополнить перечень параллельного импорта. Уточнялось, что в список внесут контактные линзы Alcon Laboratories, Bausch & Lomb, Johnson & Johnson.

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    Платон Щукин
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