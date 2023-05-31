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00:11, 31 мая 2023Экономика

Американский производитель пообещал продолжать обеспечивать линзами россиян

Johnson & Johnson заявила, что продолжает обеспечивать потребителей из РФ линзами Acuvue

Фото: Globallookpress.com

Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson пообещал продолжать обеспечивать потребителей из России контактными линзами Acuvue, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы являемся глобальной компанией в сфере здравоохранения и считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение», — говорится в заявлении.

В Johnson & Johnson подчеркнули, что основным приоритетом для компании является обеспечение клиентов, которые рассчитывают на нее.

19 мая Минторг США опубликовал обновленный список продукции, которая подлежит различным ограничениям при экспорте в Россию — от полного запрета до требования лицензирования. Среди попавших под ограничения 1224 групп товаров оказались контактные линзы и солнцезащитные очки.

После этого доминирующая на российском рынке компания Johnson & Johnson (бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) предупредила клиентов о прекращении импорта.

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    Марина Совина
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