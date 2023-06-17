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13:01, 17 июня 2023Экономика

В России захотели запретить параллельный импорт техники Samsung и LG

Минцифры: обсуждается запрет параллельного импорта Samsung и LG из-за наличия аналогов

Фото: Peter DaSilva / Reuters

Минцифры и Минпромторг обсуждают введение запрета на параллельный импорт техники из «недружественных» стран, в том числе брендов Samsung и LG. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает «Интерфакс».

Речь идет о запрете на поставки зарубежных серверов и систем хранения данных (марки HP, IBM и другие) и мобильных устройств вышеупомянутых брендов. Власти объясняют необходимость меры тем, что в стране есть конкурентоспособные российские производители, а также китайские аналоги привычных россиянам марок.

Министр подчеркнул, что данная инициатива не касается смартфонов iPhone. Шадаев также предположил, что принятие решения о запрете будет «недолгим», однако затруднился назвать сроки, в которые может быть утверждена данная мера.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Минпромторг обсуждает с производителями исключение из перечня более 20 иностранных брендов, среди которых — техника HPE, Acer, Asus, MSI, Pali и других компаний. Еще один, расширенный список, в который вошли IBM, Dell, HP, Cisco и другие производители, рассматривают в Минэкономразвития.

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    Мария Грушко
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