В России захотели ограничить параллельный импорт вычислительной техники

«Ъ»: Минпромторг обсуждает вопрос ограничения параллельного импорта вычислительной техники

Минпромторг совместно с российскими производителями вычислительной техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных брендов. Об этом в пятницу, 2 июня, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В частности, консорциум АНО «Вычислительная техника» предложил министерству исключить из перечня оборудования, подлежащего параллельному импорту, технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric. В Минэкономики, уточнил другой собеседник издания, рассматривается более расширенный список: IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак подтвердил газете, что инициатива обсуждается: ведомство «ждет более конкретно сформулированных предложений». При этом источник издания на рынке утверждает, что «нормативный акт о внесении изменений уже подготовлен». В АНО ВТ на запрос не ответили. В Минцифры считают, что «рассмотреть вопрос о блокировке параллельного импорта возможно только в отношении той продукции, производство которой уже налажено в РФ».

Ранее «Известия» назвали самые популярные товары для параллельного импорта. Чаще всего по параллельному импорту в Россию поставляют электронику и товары для дома.

До этого сообщалось, что Минпромторг России решил оптимизировать список брендов, которые разрешено ввозить в страну по параллельному импорту. Глава ведомства Денис Мантуров отметил, что с момента появления первого такого перечня Минпромторг уже сократил его в три раза. По его словам, параллельный импорт должен быть только для той продукции, потребность в которой не удовлетворена за счет собственного производства.