В Минпромторге ответили на вопрос об исключении iPhone из параллельного импорта

Шпак: Минпромторг России не обсуждает вопрос об исключении iPhone из параллельного импорта

Исключение iPhone из перечня товаров для параллельного импорта из-за атак шпионской программой пока не обсуждается. Об этом заявил замглавы Минпромторга России Василий Шпак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

«Наличие тех или иных шпионских приложений больше касается регуляторики в части того или иного функционального использования этих изделий. Соответствующие разъяснения на тему этих закладок в iOS — операционной системе Apple — ФСБ уже сделала. Поэтому это, скорее, вопрос с точки зрения возможности использования в тех или иных сферах деятельности, которые находятся в зоне ответственности регулятора — ФСБ», — сказал Шпак, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли исключение iPhone из перечня товаров параллельного импорта из-за уязвимости iOS.

При этом замминистра подчеркнул, что Минпромторг намерен исключать из перечня технику, выпуск которой осваивают российские производители, в случае, если это не вредит рынку.

Ранее ФСБ обвинила Apple в слежке за россиянами с помощью iPhone. В сообщении ведомства говорится, что выявлена разведывательная акция американских спецслужб, в которой были задействованы несколько тысяч телефонных аппаратов.