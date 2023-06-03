Сенатор призвал россиян проверить iPhone на наличие вирусов

Сенатор Шейкин призвал россиян проверить iPhone на наличие вирусов через отечественное ПО

Член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что российским пользователям iPhone следует проверить свои смартфоны на наличие вирусов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Сенатор заявил, что появилась подтвержденная информация об умышленном заражении устройств Apple. По его словам, сама компания устроила эту акцию, чтобы похитить личные и рабочие данные россиян.

«В связи с этим призываю всех проверить свои iPhone на предмет заражения вирусом, наши отечественные компании оперативно разработали специальные программы, позволяющие узнать, уходит ли информация с ваших устройств в руки мошенников», — порекомендовал он.

Шейкин добавил, что попросил главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова прокомментировать происходящее. Специалист отметил, что есть основания полагать, что атака «была нацелена не только на компанию». Для защиты от заражения он посоветовал использовать утилиту для автоматического поиска следов компрометации iOS устройства, которую представила «Лаборатория Касперского». В качестве меры профилактики он также предложил перейти с iOS на другие устройства.

Ранее ФСБ обвинила корпорацию Apple в сотрудничестве с разведкой США и слежке за россиянами с помощью iPhone. Ведомство назвало произошедшее «разведывательной акцией американских спецслужб».