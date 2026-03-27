18:38, 27 марта 2026Мир

Совет мира Трампа представил план по Газе

Reuters: План Совета мира по Газе предполагает уничтожение туннелей ХАМАС
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murat Gok / Anadolu via Getty Images

План Совета мира по сектору Газа предполагает уничтожение сети туннелей, используемой палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст плана, который был передан двумя палестинскими чиновниками, участвовавшими в переговорах. .

«Согласно плану разоружения, представленному боевикам Советом мира президента США Дональда Трампа, ХАМАС будет обязан разрешить уничтожение своей обширной сети туннелей в секторе Газа по мере поэтапного складывания оружия в течение восьми месяцев», — утверждается в публикации.

По данным агентства, план включает два компонента: документ из 12 пунктов под названием «Шаги по завершению реализации Всеобъемлющего мирного плана Трампа для Газы» и пятиэтапный график, в течение которого движение ХАМАС должно сдать оружие в течение восьми месяцев. План заканчивается полным выводом израильских войск после «подтверждения того, что в секторе Газа нет оружия».

22 января во время Всемирного экономического форума в Давосе был учрежден Совет мира с участием 20 стран. Трамп заявил, что станет председателем организации для курирования плана по Газе. До этого глава Белого дома не исключил, что Совет мира в перспективе может заменить ООН.

