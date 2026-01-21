Трамп захотел заменить ООН

Трамп заявил, что «Совет мира» по сектору Газа, возможно, заменит ООН

Президент США Дональд Трамп не исключил, что предложенный им «Совет мира» по сектору Газа в перспективе может заменить Организацию Объединенных Наций (ООН). Его слова передает телеканал Fox News.

«Возможно», — ответил американский лидер на вопрос о том, сможет ли новая структура стать альтернативой ООН.

При этом Трамп подчеркнул, что, по его мнению, ООН оказалась менее эффективной, чем он ожидал. «Я большой сторонник этой организации, однако она не оправдала возложенных на нее ожиданий», — заявил глава Белого дома.

20 января издание Bloomberg опубликовало список приглашенных в «Совет мира» Трампа участников. В их число входили Россия, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.