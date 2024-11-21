В Пермском крае ФСБ задержала сторонника террористов

В Пермском крае ФСБ задержала сторонника запрещенной на территории России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщает URA.RU.

По данным агентства, мужчина опубликовал в социальной сети видео с комментариями, пропагандирующими и оправдывающими терроризм и экстремизм.

Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Он получил шесть лет колонии.

Ранее сообщалось, что 2-й Восточный окружной военный суд приговорил гражданина Киргизии Ахаджона Абдугафорова к восьми годам лишения свободы за то, что он склонял знакомого к вступлению в «Катиба Таухид валь-Джихад».