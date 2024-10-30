В России уговаривавший знакомого примкнуть к террористам мигрант получил 8 лет колонии

Склонявшему знакомого примкнуть к террористам мигранту из Киргизии дали 8 лет

2-й Восточный окружной военный суд приговорил гражданина Киргизии Ахаджона Абдугафорова к восьми годам лишения свободы за то, что он склонял своего знакомого к вступлению в запрещенную на территории России террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мигрант признан виновным по статье о содействии террористической деятельности. Первые три года наказания он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Как установил суд, Абдугафаров знал о том, что организация «Катиба Таухид валь-Джихад» признана в России террористической, и ее деятельность запрещена. При этом он поддерживал деятельность этой организации и разделял идеи радикального ислама. Во время личной беседы он уговаривал своего знакомого примкнуть к террористам для последующего участия в боевых действиях среди сторонников «Катиба Таухид валь-Джихад» на территории Сирии.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали четверых местных жителей, создавших террористическую ячейку.