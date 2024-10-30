Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:35, 30 октября 2024Силовые структуры

В России уговаривавший знакомого примкнуть к террористам мигрант получил 8 лет колонии

Склонявшему знакомого примкнуть к террористам мигранту из Киргизии дали 8 лет

Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

2-й Восточный окружной военный суд приговорил гражданина Киргизии Ахаджона Абдугафорова к восьми годам лишения свободы за то, что он склонял своего знакомого к вступлению в запрещенную на территории России террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мигрант признан виновным по статье о содействии террористической деятельности. Первые три года наказания он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Как установил суд, Абдугафаров знал о том, что организация «Катиба Таухид валь-Джихад» признана в России террористической, и ее деятельность запрещена. При этом он поддерживал деятельность этой организации и разделял идеи радикального ислама. Во время личной беседы он уговаривал своего знакомого примкнуть к террористам для последующего участия в боевых действиях среди сторонников «Катиба Таухид валь-Джихад» на территории Сирии.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали четверых местных жителей, создавших террористическую ячейку.

***

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Байден призвал Киев ударить по военным из КНДР при одном условии. На чем настаивал президент США?

      Рыбак поймал крупного губана-таутогу и установил новый рекорд

      Четыре человека получили ранения в результате удара ВСУ по российскому региону

      Прибыль немецкого автогиганта обвалилась

      Американский сенатор назвал симпатию Грузии к России неправильным поворотом

      Стало известно о продвижении российских военных к Курахово

      Сроки сдачи танкеров для знакового российского проекта сдвинули

      В российском городе из-за гидроудара без тепла остались 640 домов

      Стало известно об активном наступлении армии России в районе Купянска

      Агата Муцениеце поделилась снимком в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше