Четырех россиян задержали за создание террористической ячейки

Mash: в Дагестане задержали четырех мужчин, создавших террористическую ячейку

В Дагестане задержали местных жителей 37 лет, 36 лет, 35 лет и 41 года, создавших террористическую ячейку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, вычислить фигурантов удалось сотрудникам Центра по противодействию экстремизму. Выяснилось, что в апреле сообщники создали в Дербенте преступное сообщество и финансировали его, чтобы устраивать теракты. Они также вербовали в ячейку новых членов.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Южный окружной военный суд в Волгограде приговорил Рамиля Якубова к 10,5 года колонии за склонение к помощи террористической организации.