Россиянина приговорили к 10,5 года за финансирование террористической организации

В Волгограде мужчина получил 10,5 года за помощь террористической организации

Южный окружной военный суд в Волгограде приговорил Рамиля Якубова к 10,5 года колонии за склонение к помощи террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

По данным суда, подсудимый склонял свою мать и сына к тому, чтобы они начали оказывать помощь организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России). В 2022 году мужчина через интернет связался со своим братом, который проживает за пределами РФ и принимает участие в деятельности запрещенной организации. Брат сообщил ему, что организации необходима финансовая помощь, и переслал реквизиты электронного кошелька для пополнения. После этого осужденный попросил мать с братом перевести деньги на этот счет, что они и сделали.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статье 205.1 («Склонение к содействию террористической деятельности») УК РФ. Суд приговорил его десяти с половиной годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что жителя Бердянска осудили за участие в террористическом сообществе и подготовку теракта.