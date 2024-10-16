Жителя Бердянска осудили за участие в террористическом сообществе и подготовку теракта

Житель Запорожской области получил срок за подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил жителя Бердянска Запорожской области Дмитрия Кравцова к 15 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации и подготовке теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, в 2022 году террористическое сообщество, действующее в интересах Вооруженных сил Украины, решило привлечь Кравцова к работе. Через интернет ему предложили собирать и передавать информацию о местных жителях, которые поддерживают Россию. Подсудимый согласился и начал собирать данные, которые отправлял своему куратору.

Для подготовки теракта в городе Бердянск 19 июня 2022 года он незаконно приобрел взрывное устройство. Параллельно он пытался привлекать новых сообщников из числа знакомых.

Суд приговорил его по статьям 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), 361 («Акт международного терроризма») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в России передали в суд дело участника батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен).