В России передали в суд дело бойца запрещенного батальона «Айдар»

В ЛНР направлено в суд уголовное дело бойца из запрещенного батальона «Айдар»

Прокуратура Луганской народной Республики (ЛНР) передала в суд дело бойца, состоявшего в запрещенном батальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, в июне 2018 года гражданин Украины 29-летний Игорь Романцев добровольно вступил в штурмовой батальон «Айдар» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он прошел обучение ведению боя на территории Львовской области. В батальоне Романцев был минометчиком и принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Донецкой народной Республики (ДНР).

Уголовное дело по статьям 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») УК РФ и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ передано в Южный окружной военный суд.

Ранее сообщалось, что в России возбудили дело против вторгшегося в Курскую область наемника из Грузии.