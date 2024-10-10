В России возбудили дело против вторгшегося в Курскую область наемника из Грузии

СК возбудил дело против наемника Кесарели, вторгшегося в Курскую область

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении наемника из Грузии Георгия Кесарели, который незаконно пересек государственную границу России и вторгся в Курскую область с представителями Вооруженного формирования Украины (ВФУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Иностранец заочно подозревается в теракте, наемничестве, расправе и покушении на жизнь двух и более человек, в том числе осуществляющих служебную деятельность, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также применении насилия в отношении представителя власти и ряде других преступлений. Его местонахождение устанавливают.

По версии следствия, Кесарели на протяжении длительного времени занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников для участия в вооруженном конфликте на территории России. Кроме того, он лично принимает участие в конфликте — в частности, в конце августа гражданин Грузии совместно с другими наемниками и представителями ВФУ вторгся в Курскую область с использованием оружия, взрывных устройств и военной техники, а также совершил на ее территории преступные действия, направленные на устрашение местного населения и причинение имущественного ущерба.

Ранее прокуратура Донецкой народной республики утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 47-летнего наемника из Швеции Келла Микаэля Скиллта.