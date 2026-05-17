Собянин сообщил о падении обломков БПЛА возле предприятия

Собянин: МНПЗ работает штатно после атаки БПЛА

В результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обломки дронов упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), предприятие работает в штатном режиме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

«По предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена», — написал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что также обломки БПЛА повредили три дома. Общее число сбитых дронов превысило 120, заключил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщал о 95 сбитых БПЛА. На месте падения обломков работали экстренные службы.