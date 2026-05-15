Устроившийся на работу российский студент получил статью о теракте

В ЛНР осудят студентов за поджог железнодорожного оборудования

В Луганской Народной Республике (ЛНР) осудят студентов за поджог железнодорожного оборудования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Они обвиняются по статьям 205 («Террористический акт») и 205.1 («Вовлечение в террористическую деятельность») УК РФ.

По данным следствия, 18-летний учащийся колледжа в одном из мессенджеров разместил пост о поиске работы. В ответ на его объявление незнакомое лицо предложило за денежное вознаграждение совершить террористический акт, на что он согласился. Для этого студент решил привлечь к преступлению несовершеннолетних друзей, рассказав им суть работы и пообещав поделиться деньгами. Четверо отказались, но согласился его однокурсник.

В апреле 2025 года обвиняемые на перегоне железнодорожных станций Красная Могила — Должанская в Свердловске подожгли релейный шкаф. Это привело к сбою в работе сигнализации, отвечающей за безопасную эксплуатацию железнодорожных путей. После этого они скрылись с места преступления.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что желание заработать 20 тысяч обернулось для российских подростков статьей о терроризме.