13:44, 14 мая 2026Силовые структуры

Желание заработать 20 тысяч обернулось для российских подростков статьей о терроризме

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Самарской области суд арестовал двух несовершеннолетних жителей Татарстана за поджог трансформаторного шкафа Куйбышевской железной дороги. Об этом пишет ТАСС.

В отношении подростков возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Школьники рассказали, что выполняли задание неизвестного лица, пообещавшего им вознаграждение в 20 тысяч рублей.

Ранее в Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя за поджог автомобилей МВД.

