Молодой россиянин сжег машины МВД

В Чувашии СК возбудил дело в отношении поджигателя машин МВД

В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя за поджог автомобилей полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Юноша подозревается в преступлении по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба») УК РФ.

По версии следствия, действия юноши координировали через мессенджер. Неизвестные убедили россиянина, что тот действует в интересах российских правоохранителей. Потому 24 апреля он проник на стоянку машин МВД и с помощью легковоспламеняющейся жидкости поджег четыре машины. Юношу задержали на месте, он взят под стражу.

