15:26, 27 апреля 2026Силовые структуры

Молодой россиянин сжег машины МВД

В Чувашии СК возбудил дело в отношении поджигателя машин МВД
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя за поджог автомобилей полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Юноша подозревается в преступлении по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба») УК РФ.

По версии следствия, действия юноши координировали через мессенджер. Неизвестные убедили россиянина, что тот действует в интересах российских правоохранителей. Потому 24 апреля он проник на стоянку машин МВД и с помощью легковоспламеняющейся жидкости поджег четыре машины. Юношу задержали на месте, он взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в Коми ликвидировали планировавших атаку дронами нефтяного предприятия.

