Минобороны рассказало подробности о стрельбе в воинской части под Москвой

В воинской части под Москвой военнослужащий смертельно ранил контрактника из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Московского военного округа, заявление приводит ТАСС.
Таким образом, в Минобороны подтвердили появившиеся ранее сообщения о стрельбе в одной из частей. В ведомстве раскрыли подробности случившегося: стрельба произошла ночью, когда солдат выполнял задачи «на наблюдательном посту» — вероятно, имеется в виду несение караульной службы.
После происшествия военный покончил с собой
Причиной смертельного происшествия оборонное ведомство назвало «нарушение правил обращения с оружием». На место стрельбы выехала комиссия главного командования Воздушно-Космических сил России.
Как ранее сообщал источник «Ленты.ру», стрельба произошла в воинской части Наро-Фоминска.