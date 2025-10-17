Россия
Минобороны рассказало подробности о стрельбе в воинской части под Москвой

Минобороны России: Под Москвой солдат смертельно ранил контрактника
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В воинской части под Москвой военнослужащий смертельно ранил контрактника из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Московского военного округа, заявление приводит ТАСС.

Таким образом, в Минобороны подтвердили появившиеся ранее сообщения о стрельбе в одной из частей. В ведомстве раскрыли подробности случившегося: стрельба произошла ночью, когда солдат выполнял задачи «на наблюдательном посту» — вероятно, имеется в виду несение караульной службы.

После происшествия военный покончил с собой

пресс-служба Московского военного округа

Причиной смертельного происшествия оборонное ведомство назвало «нарушение правил обращения с оружием». На место стрельбы выехала комиссия главного командования Воздушно-Космических сил России.

Как ранее сообщал источник «Ленты.ру», стрельба произошла в воинской части Наро-Фоминска.

