Раскрыты подробности о стрельбе в российской воинской части

«Лента.ру»: Солдат-срочник расстрелял 5 сослуживцев в Наро-Фоминске, один погиб

Стрельба произошла в подмосковной воинской части в городе Наро-Фоминске. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, в результате стрельбы один человек погиб, четверо тяжело ранены. Стрелок задержан военными, к нему никого не подпускают», — сообщил источник.

Он также добавил, что в качестве возможного мотива произошедшего нельзя исключать неуставные отношения.

О том, что солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам, стало известно в пятницу, 17 октября. Тогда же сообщалось о двух погибших и одном раненом бойце.

