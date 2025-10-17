Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:05, 17 октября 2025Силовые структурыЭксклюзив

Раскрыты подробности о стрельбе в российской воинской части

«Лента.ру»: Солдат-срочник расстрелял 5 сослуживцев в Наро-Фоминске, один погиб
Игорь Надеждин
Игорь Надеждин (Специальный корреспондент отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Стрельба произошла в подмосковной воинской части в городе Наро-Фоминске. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, в результате стрельбы один человек погиб, четверо тяжело ранены. Стрелок задержан военными, к нему никого не подпускают», — сообщил источник.

Он также добавил, что в качестве возможного мотива произошедшего нельзя исключать неуставные отношения.

О том, что солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам, стало известно в пятницу, 17 октября. Тогда же сообщалось о двух погибших и одном раненом бойце.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в российской воинской части

    Мигранты с детьми сбежали в российскую тайгу по одной причине

    Энергетики и газировки стали самыми популярными товарами у российских студентов

    Мать проглотившего химию из детского набора мальчика раскрыла последствия спустя два года

    В США подобрали Украине дальнобойное оружие вместо Tomahawk

    Поздний завтрак оказался вреден для здоровья

    На Западе раскритиковали обращение Мерца к Путину

    Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

    Российский фондовый рынок взлетел

    Путин после разговора с Трампом собрал членов Совета безопасности в Кремле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости