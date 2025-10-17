Раскрыты подробности о стрельбе в российской воинской части

Стрельба произошла в подмосковной воинской части в городе Наро-Фоминске. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, в результате стрельбы один человек погиб, четверо тяжело ранены. Стрелок задержан военными, к нему никого не подпускают», — сообщил источник.
Он также добавил, что в качестве возможного мотива произошедшего нельзя исключать неуставные отношения.
О том, что солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам, стало известно в пятницу, 17 октября. Тогда же сообщалось о двух погибших и одном раненом бойце.