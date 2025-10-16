Стало известно о смерти солдата-срочника во время дежурства в Кремле

Стало известно о смерти солдата-срочника, который дежурил в Кремле. О происшествии сообщает «Московский комсомолец».

Срочнику стало плохо утром в четверг, 16 октября. У него внезапно остановилось сердце во время несения службы на Соборной площади. Он служил в одной из силовых структур, пять дней назад военнослужащему исполнилось 19 лет. В Москву россиянин приехал из Ростова-на-Дону, где был единственным сыном в семье.

Никаких заболеваний, которые препятствовали прохождению службы, у россиянина не было. Врачи, как сообщается, на медкомиссии обнаружили у срочника только заболевание ног.

Последний раз погибший выходил на связь с родными 12 октября. Тогда он после суточного дежурства сообщал, что устал и хочет спать.

Ранее военный следственный отдел (ВСО) Следственного комитета России (СКР) по Печенгскому гарнизону завел уголовное дело по факту смерти солдата-срочника в Мурманской области. Военнослужащий мог не выжить после отравления технической жидкостью, которую нашел во время уборки помещений.