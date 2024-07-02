Раскрыты подробности о свадьбе норвежской принцессы и чернокожего шамана

Свадьба принцессы Марты Луизы и шамана будет продолжаться четыре дня

Норвежская принцесса Марта Луиза, дочь короля Харальда V и королевы Сони, раскрыла подробности о своей предстоящей свадьбе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Марта Луиза планирует выйти замуж за чернокожего шамана Дурека Веретта 31 августа. Торжества, которые пройдут в норвежской деревне Гейрангер, будут продолжаться четыре дня. Ожидается, что перед гостями выступят музыкант Стиви Уандер и группа Black Eyed Peas.

Принцесса и шаман также опубликовали в соцсети свою монограмму, которая, по их словам, связана с их прошлыми жизнями в Древнем Египте. В монограмму вписан глаз Гора, символизирующий, согласно объяснению Марты Луизы, защиту от зла, лошади, которые, как пишет невеста, «были центральными животными в наших жизнях», и алмаз, изображающий «портал между физической и метафизической реальностями».

Ради брака с шаманом Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи. Принцесса сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях. Марта Луиза заявила, что приняла такое решение после консультаций с родителями.

48-летний Дурек Верретт живет в Лос-Анджелесе и предлагает своим клиентам избавление от болезней, токсинов и злых духов. Он утверждает, что к нему, среди прочих, обращались актриса Гвинет Пэлтроу (в последнее время снималась главным образом в фильмах Marvel), актер Крис Пайн («Стартрек» и «Чудо-женщина»), Розарио Доусон («Мандалорец») и бывший барабанщик Smashing Pumpkins Джимми Чемберлин. Шаман заключает с клиентами договор, в котором среди прочего прописывается, что он может трогать половые органы клиента и выполнять любые другие действия, которые, с его точки зрения, необходимы для излечения.

Ранее сообщалось, что старший сын кронпринца Дании Фредерика и его супруги Мэри Дональдсон 18-летний принц Датский Кристиан отказался от государственного пособия. Вопрос о получении принцем Кристианом государственных выплат снова обсудят, когда ему исполнится 21 год или в том случае, если в стране сменится монарх.