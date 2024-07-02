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19:10, 2 июля 2024Из жизни

Раскрыты подробности о свадьбе норвежской принцессы и чернокожего шамана

Свадьба принцессы Марты Луизы и шамана будет продолжаться четыре дня

Фото: @iam_marthalouise

Норвежская принцесса Марта Луиза, дочь короля Харальда V и королевы Сони, раскрыла подробности о своей предстоящей свадьбе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Марта Луиза планирует выйти замуж за чернокожего шамана Дурека Веретта 31 августа. Торжества, которые пройдут в норвежской деревне Гейрангер, будут продолжаться четыре дня. Ожидается, что перед гостями выступят музыкант Стиви Уандер и группа Black Eyed Peas.

Принцесса и шаман также опубликовали в соцсети свою монограмму, которая, по их словам, связана с их прошлыми жизнями в Древнем Египте. В монограмму вписан глаз Гора, символизирующий, согласно объяснению Марты Луизы, защиту от зла, лошади, которые, как пишет невеста, «были центральными животными в наших жизнях», и алмаз, изображающий «портал между физической и метафизической реальностями».

Ради брака с шаманом Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи. Принцесса сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях. Марта Луиза заявила, что приняла такое решение после консультаций с родителями.

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      Олег Парамонов
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