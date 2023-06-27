Принц Датский отказался от государственного содержания

People: 18-летний принц Датский Кристиан отказался от государственного пособия

Старший сын кронпринца Дании Фредерика и его супруги Мэри Дональдсон, принц Датский Кристиан отказался от государственного пособия. Об этом сообщает People.

В официальном заявлении королевской семьи говорится, что будущий король отказался от содержания, которое полагалось ему после достижения 18-летнего возраста, и в ближайшее время намерен сосредоточиться на учебе. Вопрос о получении принцем Кристианом государственных выплат снова обсудят, когда ему исполнится 21 год, или в том случае, если в стране сменится монарх. В данный момент королевой Дании является 83-летняя бабушка принца Маргрете II.

В опубликованном тексте также сказано, что до описанных выше обстоятельств «принц Кристиан будет лишь ограничено участвовать в официальных мероприятиях».

People отмечает, что решение принца Датского следует тренду, заданному принцессой Катариной-Амалией Нидерландской, которая летом 2021 года также отказалась от государственной выплаты в 1,8 миллиона евро (171,2 миллиона рублей). «7 октября 2021 года мне исполнится 18 лет, и по закону я должна получить пособие. Однако я считаю, что это неудобно, так как я ничем не отрабатываю эти деньги, в то время, как другим студентам приходится гораздо труднее, особенно на фоне пандемии», — написала принцесса премьер-министру страны Марку Рютте.

В сентябре 2022 года королева Дании Маргрете II лишила титулов четверых внуков — детей своего второго сына принца Иоахима. С 1 января 2023 года они могут использовать только титулы графа или графини Монпеза. Позже Маргрете II извинилась перед семьей за этот поступок. В заявлении, сделанном вечером 3 октября 2022 года, королева признала, что недооценила последствия своих действий, хотя по-прежнему считает принятое решение верным.

Ранее сообщалось, что принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи ради брака с американским шаманом африканского происхождения. Дочь короля Харальда V и королевы Сони сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях.

