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19:31, 17 апреля 2024Из жизни

Норвежская принцесса ответила на слухи о бандитском прошлом жениха-шамана

Принцесса Норвегии Марта Луиза опровергла слухи о криминальном прошлом жениха

Фото: Jon Olav Nesvold / Globallookpress.com

Норвежская принцесса Марта Луиза ответила на слухи о криминальном прошлом своего жениха. Об этом пишет Daily Mail.

52-летняя принцесса Норвегии опровергла «лживые заявления», которые стали распространяться в норвежских СМИ в преддверии ее свадьбы с 49-летним Дуреком Верреттом, который называет себя шаманом и «глобальным амбассадором любви».

«Правда в том, что он вырос в хорошем районе. Для меня не важно, из богатой он семьи или нет», — написала принцесса в своих соцсетях. Она также добавила, говоря о провокационных публикациях о бандитском прошлом Верретта, что ей «очень грустно, что так происходит, ведь свадьба должна быть радостным событием для всех участников».

Свадьба принцессы и ее жениха, который называет себя шаманом и духовным наставником, состоится 31 августа. Местом проведения праздника станет отель Union Geiranger в норвежской деревне Гейрангер.

Ради брака с шаманом Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи. Принцесса сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях. Марта Луиза заявила, что приняла такое решение после консультаций с родителями.

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48-летний Дурек Верретт живет в Лос-Анджелесе и предлагает своим клиентам избавление от болезней, токсинов и злых духов. Он утверждает, что к нему, среди прочих, обращались актриса Гвинет Пэлтроу (в последнее время снималась главным образом в фильмах Marvel), актер Крис Пайн («Стартрек» и «Чудо-женщина»), Розарио Доусон («Мандалорец») и бывший барабанщик Smashing Pumpkins Джимми Чемберлин. Шаман заключает с клиентами договор, в котором среди прочего прописывается, что он может трогать половые органы клиента и выполнять любые другие действия, которые, с его точки зрения, необходимы для излечения.

Ранее сообщалось, что старший сын кронпринца Дании Фредерика и его супруги Мэри Дональдсон 18-летний принц Датский Кристиан отказался от государственного пособия. Вопрос о получении принцем Кристианом государственных выплат снова обсудят, когда ему исполнится 21 год или в том случае, если в стране сменится монарх.

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      Антонина Черташ
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