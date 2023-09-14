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09:34, 14 сентября 2023Из жизни

Принцесса Норвегии объявила дату и место проведения свадьбы с шаманом

Принцесса Норвегии Марта Луиза выйдет замуж за шамана в 2024 году

Фото: Mosvold Larsen / NTB / Reuters

Норвежская принцесса Марта Луиза, дочь короля Харальда V и королевы Сони, объявила дату свадьбы с женихом Дуреком Верреттом. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Свадьба принцессы и ее жениха, который называет себя шаманом и духовным наставником, состоится 31 августа 2024 года. Местом проведения праздника станет отель Union Geiranger в норвежской деревне Гейрангер. Марта Луиза выйдет замуж за избранника на берегу Гейрангер-фьорда, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Мы счастливы, что сможем собрать семью и друзей в месте с богатой историей и невероятно красивой природой. Гейрангер — это идеальное место для празднования нашей любви», — говорится в публикации.

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Отмечается, что ради брака с шаманом Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи. Принцесса сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях. Марта Луиза заявила, что приняла такое решение после консультаций с родителями.

48-летний Дурек Верретт живет в Лос-Анджелесе и предлагает своим клиентам избавление от болезней, токсинов и злых духов. Он утверждает, что к нему, среди прочих, обращались актриса Гвинет Пэлтроу (в последнее время снималась, главным образом, в фильмах Marvel), актер Крис Пайн («Стартрек» и «Чудо-женщина»), Розарио Доусон («Мандалорец») и бывший барабанщик Smashing Pumpkins Джимми Чемберлин. Шаман заключает с клиентами договор, в котором среди прочего, прописывается, что он может трогать половые органы клиента и выполнять любые другие действия, которые, с его точки зрения, необходимы для излечения.

Ранее норвежский кронпринц Хокон рассказал в интервью, какую бы он выбрал работу, если бы не был будущим королем страны. В передаче, посвященной его пятидесятилетию, наследник престола Норвегии поделился мечтами и признался, что занялся бы серфингом в качестве профессии, если бы у него была такая возможность.

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