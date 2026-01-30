Россиянин удовлетворял себя на глазах у детей и женщин

В Волгограде 60-летний мужчина удовлетворял себя на территории детской больницы

В Волгограде 60-летний мужчина удовлетворял себя на глазах у детей и женщин. Как стало известно порталу V1.ru, россиянин совершал развратные действия на территории детской областной больницы.

Одна из горожанок пояснила, что эксгибиционист орудует в районе улицы Землячки. Делает это он практически каждое утро, отметила женщина.

Очевидица допустила, что гражданин может быть опасен. «Никто не знает, что у него творится в голове и что он может сделать», — выразила опасения она.

В полиции развлечения одного из жителей Волгограда пока не комментировали.

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону застали мужчину за мастурбацией рядом с церковью.

Еще раньше таксист удовлетворял себя рядом с детской школой искусств в Московской области. Его действия засняли на камеру родители учащихся.