Таксиста застали за мастурбацией рядом с детской школой искусств в Подмосковье

В Наро-Фоминске заметили удовлетворявшего себя у детской школы искусств таксиста

В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья таксиста застали за мастурбацией рядом с детской школой искусств. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Наро-Фоминска».

Мужчину застали за самоудовлетворением местные жители поселка Калининец. На снятых ими кадрах видно, как водитель стоит на улице и, прикрывшись передней дверью машины, занимается самоудовлетворением. При этом в посте отмечается, что через дорогу от него находится детская школа искусств «Классика».

Ранее похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там водитель такси занялся мастурбацией в салоне машины при пассажирке и ее пятилетнем сыне. При этом мужчина задавал пассажирке откровенные вопросы. Россиянка старалась не обращать на водителя внимания, однако сняла происходящее на видео.

Помимо этого, в ноябре 2023 года в Нижнем Новгороде объявили в розыск мужчину, который, скрыв лицо под медицинской маской, мастурбировал при детях и женщинах в торговом центре «Жар-птица». Заметившая россиянина 59-летняя продавщица рассказала, что охрана торговой площадки не пыталась остановить онаниста.