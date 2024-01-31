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16:37, 31 января 2024Россия

В Петербурге таксист занялся мастурбацией при пассажирке и ее пятилетнем сыне

В Санкт-Петербурге таксист занялся самоудовлетворением при женщине с ребенком

В Санкт-Петербурге водитель такси занялся самоудовлетворением в салоне машины при пассажирке и ее пятилетнем сыне. Об этом пишет 78.ru.

Как выяснило издание, вечером 28 декабря женщина с ребенком вызвала такси от поселка Токсово до Бугров. Сына россиянка посадила в детское кресло на заднем сидении, а сама разместилась рядом с водителем.

Во время поездки мужчина внезапно занялся мастурбацией и задавал пассажирке откровенные вопросы. Женщина старалась не обращать на него внимания, однако сняла происходящее на видео. Когда таксист это заметил, он выбил телефон из рук россиянки.

По информации портала, сообщение об инциденте поступило в полицию через интернет-приемную, куда женщина обратилась лишь спустя месяц.

Ранее в Нижнем Новгороде объявили в розыск мужчину, который, скрыв лицо под медицинской маской, мастурбировал при детях и женщинах в торговом центре «Жар-птица». Россиянина заметила 59-летняя продавщица. По ее словам, охрана торговой площадки не пыталась остановить онаниста.

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      Константин Лысяков
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