Мастурбировавшего при детях в ТЦ россиянина в маске объявили в розыск

«112»: мастурбировавшего при детях в ТЦ нижегородца в маске объявили в розыск

В Нижнем Новгороде объявили в розыск мужчину в медицинской маске, который мастурбировал при детях и женщинах в торговом центре (ТЦ) «Жар-птица». Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По сведениям издания, 59-летняя россиянка, работающая продавцом, заметила извращенца. По ее описанию, мужчине на вид около 35 лет. Как рассказала сотрудница ТЦ, онаниста не смущали ни посетители с детьми, ни охрана, которая не попыталась его остановить.

Нижегородские полицейские начали искать нарушителя спокойствия, а также проверять его причастность к другим похожим эпизодам.

Ранее сообщалось, что в деревне Торосово Волосовского района Ленинградской области 30-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю сестру жены. Пострадавшую госпитализировали с ушибами лица, головы, бедра и ссадинами на теле.

До этого в Подмосковье задержали троих мужчин, избивших соседа и изнасиловавших его супругу.