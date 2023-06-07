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20:10, 7 июня 2023Силовые структуры

Трое пьяных мужчин избили россиянина и изнасиловали его супругу

В Подмосковье задержали троих мужчин, избивших соседа и изнасиловавших его супругу

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Московкой области задержали троих мужчин в возрасте от 25 до 36 лет за изнасилование 35-летней женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 5 июня фигуранты выпивали в Ногинске и решили избить своего соседа. Затем они напали на его супругу и надругались над ней. Отмечается, после этого пьяные мужчины снова ушли в соседнюю квартиру. Тогда потерпевшие вызвали полицию.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ и проводится проверка: проведен осмотр места происшествия, допросы и очные ставки, обыск в квартире одного из задержанных, назначены молекулярно-генетические и товароведческие судебные экспертизы по изъятым образцам и предметам.

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    Екатерина Власова
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