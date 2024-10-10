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10:23, 10 октября 2024Россия

Россиянина застали за мастурбацией рядом с церковью

В Ростове-на-Дону застали мужчину за мастурбацией рядом с церковью

Кадр: Telegram-канал Don Mash

В Ростове-на-Дону застали мужчину за мастурбацией рядом с церковью. Об этом пишет Don Mash в своем Telegram-канале.

Со слов очевидицы, россиянин якобы мастурбировал и подзывал к себе стоящего неподалеку мальчика — тот испугался, закричал и убежал.

Как пишет канал, происходящее увидел прохожий, схватил мужчину и повел к своей машине, заявив, что сейчас отвезет его в отдел полиции.

Местные жители жалуются, что это не первый подобный случай в российском городе.

Ранее таксиста застали за мастурбацией рядом с детской школой искусств в Подмосковье. Инцидент попал на видео.

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      Елена Торубарова
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