Россиянина застали за мастурбацией рядом с церковью

В Ростове-на-Дону застали мужчину за мастурбацией рядом с церковью

В Ростове-на-Дону застали мужчину за мастурбацией рядом с церковью. Об этом пишет Don Mash в своем Telegram-канале.

Со слов очевидицы, россиянин якобы мастурбировал и подзывал к себе стоящего неподалеку мальчика — тот испугался, закричал и убежал.

Как пишет канал, происходящее увидел прохожий, схватил мужчину и повел к своей машине, заявив, что сейчас отвезет его в отдел полиции.

Местные жители жалуются, что это не первый подобный случай в российском городе.

Ранее таксиста застали за мастурбацией рядом с детской школой искусств в Подмосковье. Инцидент попал на видео.