Экономика
19:55, 12 марта 2026

В Турции произошло землетрясение

В Анкаре произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,1, люди выбежали на улицу
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Efekan Akyuz / Reuters

В Анкаре произошло землетрясение. Жители некоторых районов турецкой столицы в панике выбежали на улицу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным местных сейсмологов, подземные толчки зафиксировали в провинции Хаймана, которая находится к югу от Анкары. Их магнитуда достигала 4,1 — это специалисты считают ощутимым землетрясением.

Очаг явления залегал на глубине 7,74 километра. В нескольких районах Анкары жители почувствовали подземные толчки и поспешили покинуть здания в ожидании повторных землетрясений. Пока что сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Однако власти и экстренные службы продолжают мониторинг ситуации.

Ранее россиянам, которые живут в сейсмически активных регионах, посоветовали подготовить тревожную сумку со всеми необходимыми вещами и знать базовые правила поведения при землетрясении.

