Экономика
15:46, 11 марта 2026Экономика

Россиян призвали подготовить «тревожные сумки»

Сейсмолог Зверева: Некоторым россиянам стоит подготовить тревожную сумку
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в Сочи

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиянам, которые проживают в сейсмически активных регионах, стоит всегда иметь при себе тревожную сумку и знать базовые правила поведения при землетрясении. Подготовить вещи на случай природных катаклизмов призвала некоторых граждан старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева, ее слова передает РИА Новости.

«Проживая в сейсмически активном районе, в таком, например, как Сочи, рекомендуется иметь тревожную сумку, где есть все базово необходимое», — посоветовала специалистка.

При ощущении подземных толчков Зверева посоветовала не стремиться покинуть помещение, если стихия застала не на первом этаже здания. Лучше всего быстро найти безопасное место внутри дома — например, спрятаться под массивным и устойчивым столом или в дверных проемах. При этом от окон, шкафов и стен лучше отойти.

Если землетрясение застало на улице, стоит отойти максимально далеко от стен зданий. «Необходимо изучать правила поведения при землетрясениях и быть готовым к ним всегда, проживая на сейсмически активной территории. Это может спасти вам жизнь», — заключила сейсмолог.

Ранее Зверева допустила, что в обозримом будущем в Сочи может произойти сильное землетрясение.

