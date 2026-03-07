Реклама

Экономика
00:56, 7 марта 2026Экономика

Сейсмолог допустила сильное землетрясение в Сочи в обозримом будущем

Зверева: В Сочи в обозримом будущем может произойти сильное землетрясение
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В обозримом будущем в Сочи может произойти сильное землетрясение. Об этом говорят и участившиеся подземные толчки в курортном городе, заявила сейсмолог Анастасия Зверева в беседе с РИА Новости. Она подчеркнула, что нельзя точно сказать, когда оно произойдет.

По словам Зверевой, землетрясения магнитудой до 7 происходят в этом районе примерно каждые 100 лет. «Последние такие землетрясения были в прошлом веке, поэтому такое сильное землетрясение возможно в обозримом будущем, и участившиеся в последние два года подземные толчки как раз говорят об этом», — сказала эксперт.

При этом она подчеркнула, что подземные толчки, которые происходят там сейчас, находятся в пределах нормального для этой территории уровня сейсмической активности.

Утром 6 марта в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5.

