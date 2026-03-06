Реклама

08:16, 6 марта 2026Экономика

Утро жителей российского города-курорта началось с землетрясения

Прошунин: Утром 6 марта в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов / Global Look Press

Утром 6 марта в российском курортном городе Сочи на побережье Черного моря произошло землетрясение. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Андрей Прошунин.

Магнитуда сейсмособытия составила 4,5 балла. В результате толчков инфраструктура в городе не пострадала.

«Информации о происшествиях в ЕДДС ( Единая дежурная диспетчерская служба — прим. «Ленты.ру») не поступало. Ждем подтверждения и подробностей от специалистов», — добавил Прошунин.

До этого, 3 марта, в Сочи произошли сразу три землетрясения за день, их ощутили жители Адлера, Дагомыса и отдыхающие на горах Красной Поляны. Магнитуда составила от 4,4 до 4,8 балла.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков оценил вероятность мощных афтершоков после землетрясений в Черноморском городе.

