Экономика
21:30, 3 марта 2026Экономика

Вероятность мощных афтершоков после землетрясений в Сочи оценили

Геофизик Кособоков: Мощных афтершоков после землетрясений в Сочи не будет
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Сочи

Фото: Global Look Press

Мощных афтершоков после землетрясений в Сочи, зафиксированных во вторник, 3 марта, не будет. Вероятность этого оценил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков в разговоре с «Радиоточкой НСН».

По словам ученого, Сочи не является тем районом, где происходят разрушительные землетрясения, которые наносят значительный ущерб. Подземные толчки там, отметил он, могут «только напугать». «Это обычные толчки, которые не приводят к существенным изменениям структуры, к большему количеству афтершоков. И магнитуда до пяти означает, что события вряд ли приведут к серьезным последствиям. Где-то может штукатурка осыпаться», — добавил Кособоков.

Ранее в этот же день в районе Сочи зафиксировали три землетрясения. Магнитуду двух из них сейсмологи оценили в 4,4 и 4,8. Подземные толчки почувствовали жители Центрального, Хостинского и Адлерского района, а также Сириуса, Дагомыса. Помимо этого, они ощущались в горах Красной Поляны. Местные жители снимали на видео, как в их домах качались люстры, шкафы, столы и другая мебель.

