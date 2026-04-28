Проводивший разведку российский боец ввязался в бой и пять дней провел в полуокружении ВСУ

Проводивший разведку в Крынках Херсонской области российский боец с позывным Горец ввязался в бой и пять дней провел в полуокружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его историю публикует RT.

По словам Горца, перед его группой стояла задача проверить самую крайнюю точку населенного пункта — возле переправы.

«Нам говорили не вступать в бой и откатываться, но откатываться уже не получалось, и завязался бой. В полуокружении мы находились в течение пяти суток, пока не подоспела помощь», — вспомнил собеседник издания.

Во время боя российский военнослужащий получил серьезное ранение в живот — осколки были в его печени и кишечнике. Также он получил осколочное ранение в голову.

После реабилитации вернулся в зону СВО. За бой в Херсонской области был награжден орденом «Мужества».

Ранее Горец рассказал о своем первом штурме на СВО в бою с превосходящими силами противника. Его группа, находясь в меньшинстве, за сутки отбила пять атак ВСУ. За этот бой он был награжден еще одним орденом «Мужества»