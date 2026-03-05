Еще одной категории выпускников российских вузов захотели ввести обязательную отработку

Совфед предложил ввести отработку для выпускников строительных вузов, обучавшихся на бюджете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект рекомендаций комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Документ адресован Минстрою России, Минпросвещения и Минобрнауки.
«Рассмотреть вопросы: о закреплении необходимости обязательной отработки по специальности для выпускников строительных ВУЗов, получивших образование за счет средств бюджета», — говорится в проекте.
17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов медицинских направлений, обучающихся за счет бюджета. Норма подразумевает обязательную отработку после окончания учебы.