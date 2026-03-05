Реклама

20:27, 5 марта 2026Россия

Еще одной категории выпускников российских вузов захотели ввести обязательную отработку

Совфед предложил ввести отработку для ряда выпускников строительных вузов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: maroke / Shutterstock / Fotodom

Совфед предложил ввести отработку для выпускников строительных вузов, обучавшихся на бюджете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект рекомендаций комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Документ адресован Минстрою России, Минпросвещения и Минобрнауки.

«Рассмотреть вопросы: о закреплении необходимости обязательной отработки по специальности для выпускников строительных ВУЗов, получивших образование за счет средств бюджета», — говорится в проекте.

17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов медицинских направлений, обучающихся за счет бюджета. Норма подразумевает обязательную отработку после окончания учебы.

