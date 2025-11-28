Появились подробности об обязательной трехлетней отработке для медиков в России

Депутат Леонов: Выпускники медвузов сами будут выбирать учреждения для отработки

Выпускники медицинских вузов в России сами смогут выбирать учреждения для трехлетней отработки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, чьи слова приводит ТАСС.

«Выбрать место после выпуска для работы с наставником можно самостоятельно. Главное, чтобы это был государственный сектор здравоохранения. Соответственно, это госклиники — федеральные, региональные, даже муниципальные. Либо коммерческие клиники, которые работают в рамках ОМС», — пояснил он.

Депутат также добавил, что программу наставничества можно будет проходить в различных клиниках, например отработать полгода в одной, а затем полгода в другой. Наставники при этом будут получать за свою деятельность надбавки к зарплате.

17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов медицинских направлений, обучающихся за счет бюджета. Норма подразумевает обязательную отработку с наставником после окончания медвуза.