Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:12, 12 декабря 2025Россия

В России предложили ввести обязательную отработку еще для одной профессии

Депутат ГД Картаполов предложил отправлять будущих педагогов в кадетские училища
Майя Назарова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Государственной Думе (ГД) предложили ввести обязательную отработку еще для одной профессии, передает ТАСС.

Глава комитета нижней палаты российского парламента по обороне Андрей Картаполов выступил с идеей направлять будущих педагогов в кадетские училища на отработку.

Он уверен, что одной из ключевых проблем является отсутствие подготовленных педагогических кадров, особенно в кадетских училищах. И решить ее возможно с помощью отработки — по аналогии с медиками.

Кроме того, по мнению Картаполова, следует всесторонне развивать преподавателей военных вузов и внедрить для них систему мотивации.

17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов медицинских направлений, обучающихся за счет бюджета. Норма подразумевает обязательную отработку с наставником после окончания учебы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас рассказала о потрясшем ЕС событии

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Жители одного российского города пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

    Пашинян показал свою утреннюю велопрогулку по Москве

    Фон дер Ляйен назвали ведьмой и обвинили в разрушении континента

    Российский «Юпитер» защитит регионы России от БПЛА ВСУ

    Зеленского обвинили в неудачах ВСУ на фронте

    Российские металлурги приготовились к затяжному кризису

    ЕАЭС отменил пошлины на ввоз электромобилей в ряде стран

    Названо самое отвратительное русское блюдо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok