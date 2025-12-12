В России предложили ввести обязательную отработку еще для одной профессии

Депутат ГД Картаполов предложил отправлять будущих педагогов в кадетские училища

В Государственной Думе (ГД) предложили ввести обязательную отработку еще для одной профессии, передает ТАСС.

Глава комитета нижней палаты российского парламента по обороне Андрей Картаполов выступил с идеей направлять будущих педагогов в кадетские училища на отработку.

Он уверен, что одной из ключевых проблем является отсутствие подготовленных педагогических кадров, особенно в кадетских училищах. И решить ее возможно с помощью отработки — по аналогии с медиками.

Кроме того, по мнению Картаполова, следует всесторонне развивать преподавателей военных вузов и внедрить для них систему мотивации.

17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов медицинских направлений, обучающихся за счет бюджета. Норма подразумевает обязательную отработку с наставником после окончания учебы.