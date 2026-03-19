ФБР начало расследование против раскритиковавшего операцию США в Иране чиновника

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование против экс-начальника контртеррористического центра США Джо Кента, раскритиковавшего операцию в Иране. Об этом сообщает издание Semafor.

Несколькими днями ранее Кент принял решение уйти в отставку из-за несогласия с решением администрации президента США Дональда Трампа начать военную операцию против Ирана.

По словам источников, причиной расследования являются утечки секретной информации. Они утверждают, что расследование началось до отставки Кента.

«Расследование в отношении бывшего директора Национального контртеррористического центра Джо Кента сосредоточено на утверждениях о том, что он ненадлежащим образом поделился секретной информацией, сообщили Semafor четыре человека, непосредственно знакомые с расследованием», — говорится в публикации.

Ранее Трамп прокомментировал отставку главы контртеррористического центра США, заявив, что он был слаб в сфере безопасности. Глава Белого дома подчеркнул, что его администрация не нуждается в людях, которые не осознают полной угрозы Ирана.

