Трамп отреагировал на разочаровавшегося операцией в Иране чиновника

Трамп: Глава контртеррористического центра Кент был слаб в сфере безопасности

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отставку главы контртеррористического центра США Джо Кента, заявив, что он был слаб в сфере безопасности. Его слова передает Clash Report в социальной сети X.

«Я всегда считал его хорошим парнем, но всегда думал, что он слаб в сфере безопасности — очень слаб. Я не был с ним хорошо знаком, однако он казался довольно приятным человеком. Но когда я прочитал его заявление, я понял, что хорошо, что он ушел, потому что он сказал, что Иран не представлял угрозы», — отметил американский лидер.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что его администрация не нуждается в людях, которые не осознают полной угрозы Ирана.

Ранее стало известно, что глава контртеррористического центра США Джо Кент принял решение уйти в отставку из-за несогласия с решением администрации президента США Дональда Трампа начать военную операцию против Ирана.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.