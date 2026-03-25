09:51, 25 марта 2026

Московское метро продлят до Щербинки

Заммэра Ефимов: Бирюлевскую линию метро продлят до Щербинки после 2029 года
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Строящуюся Бирюлевскую линию метро в столице продлят до Щербинки после 2029 года. Об этом рассказал заместитель мэра города по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов в интервью агентству РИА Новости.

Чиновник отметил, что на данный момент по территории Новой Москвы проходят три ветки метрополитена — в общей сложности 13 станций. «Более того, сюда же планируется продлить новую Бирюлевскую линию после того, как в 2029 году будет завершено ее строительство внутри старых границ города. В итоге она дойдет до Щербинки», — поделился информацией заммэра.

Бирюлевскую линию, которая пройдет от станции «ЗИЛ» до Западного и Восточного Бирюлево, собираются ввести в эксплуатацию в 2028-2029 годах. В рамках базового проекта власти планируют построить 10 станций. Протяженность линии составит 22,2 километра. Запуск новой ветки должен улучшить транспортную доступность семи районов столицы и на полчаса сократить время в пути до центра столицы для местных жителей.

Ранее градоначальник Сергей Собянин заявил, что протяженность линий московского метрополитена до конца 2032 года увеличится в два раза по сравнению с 2010-м.

