Собянин рассказал о планах по строительству метро до 2032 года

Собянин: Протяженность линий московского метро вырастет вдвое до конца 2032 года

Протяженность линий московского метрополитена в ближайшие семь лет вырастет вдвое по сравнению с 2010 годом. О планах по расширению столичной транспортной системы мэр города Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину, передает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

К концу 2032 года столичные власти намерены построить 34 станции и 83 километра линий метро. При расчетах прогнозируемой протяженности учитывается длина Московского центрального кольца (МЦК). Всего с 2011 года, как отметил градоначальник, было построено свыше 260 километров путей, 127 станций метро и МЦК.

До 2032 года в планах Собянина возводить примерно по сотне километров дорог ежегодно. Как уточняется, с момента вступления Собянина в должность мэра Москвы, в городе было построено 77 процентов от всех столичных мостов, тоннелей и эстакад. Несмотря на расширение дорожной сети объем вредной эмиссии от автотранспорта в Москве сократился вдвое, в том числе благодаря переходу общественного транспорта на электричество.

В конце января был представлен дизайн-проект новой станции метро «Достоевская» кольцевой линии. Она расположится между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира». На сегодняшний день станция готова почти наполовину, ее открытие запланировано на 2030 год.