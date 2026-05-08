Мужчина пришел в больницу с торчащим из головы мачете и попал на видео

20:41, 8 мая 2026

Индиец пришел в больницу с торчащим из головы мачете
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

В Индии мужчина пришел в больницу с торчащим из головы мачете. Об этом пишет Need To Know.

Инцидент произошел в субботу, 2 мая, в городе Мумбаи, штат Махараштра. Один из посетителей клиники снял на видео молодого человека, который дожидался приема в общей очереди с торчащим из головы мачете. При этом он не проявлял никаких признаков тревоги и переписывался с кем-то через смартфон.

В больнице подтвердили поступление странного пациента. Оказалось, что его зовут Исма. На него напали на улице и ударили по голове мачете с загнутым концом. Такие инструменты используют, например, для вскрытия кокосовых орехов. Индиец был в полном сознании, у него не наблюдалось признаков неврологических нарушений. Молодого человека немедленно отправили в отделение нейрохирургии.

Там ему провели успешную операцию по извлечению инородного предмета. Сканирование показало, что лезвие вошло в мозг пациента почти на четыре сантиметра. В больнице заявили, что вскоре Исма полностью поправится. Кто напал на индийца, не сообщается, однако, как пишет Need To Know, в штате Махараштра мачете часто используют уличные преступники.

Ранее сообщалось, что в Китае железная палочка для еды застряла в горле жителя города Далянь на восемь лет. Мужчина признался, что знал об инородном предмете, но боялся делать операцию.

