Башкиры и татары вместе отметили сабантуй в США

Башкиры и татары вместе отметили сабантуй в Лос-Анджелесе

Башкиры и татары вместе отметили народный праздник в Лос-Анджелесе, США. Об этом уфимскому телеканалу UTV в Telegram рассказала уроженка Казани, певица Рамиля Галяутдинова.

Татаро-башкирская Ассоциация «Туганлык» помогла организовать для представителей упомянутых культур сабантуй (традиционный татарский и башкирский народный праздник, знаменующий окончание весенних полевых работ — прим. «Ленты.ру»). По словам Галяутдиновой, посетители смогли попробовать национальные угощения, попить чай из настоящего самовара, а также спеть и станцевать под национальные и известные мелодии.

«Больше всего понравились разговоры на родном языке. Для меня это бесценно. Это особенное чувство, когда ты находишься в эмиграции — поговорить на родном языке, особенно с детьми», — призналась россиянка.

