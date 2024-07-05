В России ученые захотели ускорить регенерацию костей с помощью растения

В СибГМУ разработали технологию выращивания растения для регенерации костей

В Сибирском медицинском университете (СибГМУ) ученые разработали технологию выращивания соссюреи спорной — растения, которое влияет на регенерацию костной ткани организма. Об этом сообщается на сайте учебного учреждения.

Исследователей привлекло в соссюрее наличие хелидоновой кислоты, «которая благоприятно влияет на регенерацию костной ткани — хелидоната кальция». В чистом виде вещество может кристаллизоваться, что позволяет использовать его не только как лекарственное средство, но и как костнопластический материал.

Утверждается, что соссюрея спорная выращивается в собственном питомнике с использованием метода гидропоники. Также там культивируются клетки и ткани in vitro. Новая технология позволяет СибГМУ добывать сырье для проведения исследований «в течение всего года, а не только в сезон вегетации».

Ученые, как отмечается, культивируют растение, чтобы на основе его необычных свойств в дальнейшем создать лекарственные средства и биомедицинские материалы. Указано, что это будут оригинальные препараты на базе СибГМУ.

Ранее в Волгоградском медицинском университете (ВолгГМУ) ученые создали мазь на основе растительных компонентов для заживления ран полости рта и длительно незаживающих трофических ран. Новый препарат станет эффективным для лечения боевых ранений солдат в зоне специальной военной операции, заявил завкафедрой медицины катастроф ВолгГМУ Сергей Поройский.

Помимо этого, исследователи из дальневосточного отделения РАН и инженерной школы ДВФУ создали мощное обезболивающее, которое не вызывает привыкания. Аналогово такому веществу в мире пока нет. Уникальное обезболивающее сделали из яда актиний, или анемонов.